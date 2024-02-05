Трагедия в Лисичанске: в российских городах появляются стихийные мемориалы

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Люди несут цветы и таблички с надписями «не забудем, не простим».

На площади ЛНР в Москве появился стихийный мемориал в память о жертвах обстрела ВСУ в Лисичанске, где погибли 28 человек. Люди приносят цветы, ставят таблички с надписями «не забудем, не простим». Скорбят и жители Луганска. Они несут игрушки к Памятному знаку погибшим детям Донбасса. А на главном стадионе Ростова-на-Дону появилась надпись «Лисичанск, скорбим». Акция памяти прошла и в самом городе.

Удар по городской пекарне боевики ВСУ совершили, по предварительным данным, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В больнице остаются шесть пострадавших, трое — в тяжелом состоянии. О ситуации в городе — репортаж корреспондента «Известий» Егора Кильдибекова.

И журналистам, и сотрудникам МЧС на месте приходится работать на свой страх и риск, украинские националисты в любой момент могут нанести повторный удар уже по спасателям.

Первое, что бросается в глаза на месте обстрела, это разброс обломков. Огромные каменные глыбы лежат в десятках метров от разрушенного здания. Можно только представить, какой силы был удар. Металлические конструкции согнуты или разорваны.

В результате нанесенного удара пострадало не только здание пекарни, но и расположенные рядом жилые дома. Взрывной волной выбило окна, а местами даже сорвало крышу.

Работы спасатели вели с помощью тяжелой техники. Все это время сохранялась опасность, что оставшиеся стены могут рухнуть.

Первые расчеты спасателей прибыли на месте буквально через несколько минут после того, как в здание попала ракета. Только это позволило спасти жизни мирным людям, которые оказались буквально погребены под обломками.

Рядом находится панельная девятиэтажка. Больше половины окон тоже выбиты. Местные жители на улицу выходят неохотно. Но все же рассказывают — вооруженные формирования Украины нанесли удар в разгар выходного дня. Цель явно выбирали не случайно, били по гражданским объектам.

«Выглянул в окно, все летит: бумага, пыль белая. Минут через 20 вышел, вот тут на входе лежал мужчина, ему ноги придавило плитами. Живой. Он долго сознание не терял, часика два», — рассказал житель Лисичанска Станислав.

Как нам удалось выяснить, в итоге этого мужчину все-таки спасли. С различными травмами его доставили в Луганскую больницу. Помощь республиканских медиков потребовалась еще пятерым.

«Нам удалось сохранить жизни десяти человек. Спасти из-под завалов. Соответственно, 28 человек мы спасти не смогли, в то же время один ребенок», — рассказал первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

Ребенку было всего пять лет. Его мать, которая также погибла под обломками рухнувшего здания, была беременна. Аварийно-спасательная операция на месте обстрела продолжалась 26 часов. Все это время сотрудники МЧС не оставляли надежд, что смогут помочь еще хоть кому-нибудь.

То, что осталось от здания пекарни, уже изучили и следователи. Первые выводы — мирных жителей ВСУ обстреливают с помощью американского оружия.

«Обстрел вооруженными силами Украины производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», — рассказал сотрудник Следственного комитета РФ.

Эта трагедия, как и недавняя атака на Донецк, никого не оставила равнодушным. Не только в Лисичанске, но и в других российских городах появились стихийные мемориалы. В память о погибших волонтеры, активисты и все неравнодушные люди и продолжают нести цветы и сегодня.