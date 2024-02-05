СМИ узнали возможную дату введения новых санкций Евросоюза против России
Spiegel: Евросоюз хочет ввести новые санкции против России к 24 февраля
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Ожидается, что западные страны включат в новый пакет более 200 российских лиц.
Евросоюз намерен объявить о новом пакете санкций против России к 24 февраля 2024 года. Об этом пишет издание Der Spiegel, уверенное, что ограничение будут приняты ко второй «годовщине» спецоперации на Украине.
Ожидается, что страны Запада внесут в черный список более 200 физических и юридических лиц. Как планируется, произойдет это к концу февраля.
При этом ограничения должны одобрить все 27 стран — участниц Евросоюза.
Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссия не станет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций.