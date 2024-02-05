Стоматолог объяснила, почему зимой чаще болят зубы

Стоматолог Новикова: зимой чаще болят зубы, потому что ослабевает иммунитет

Фото: Depositphotos / AndreyPopov

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Наверняка многие замечали, что обострение зубной боли происходит именно в холодное время года. Оказывается, что этому есть вполне логичное объяснение.

Зимой люди чаще испытывают зубную боль, чем в другое время года. Стоматолог-терапевт Юлия Новикова объяснила изданию Газета.ру, почему так происходит.

«Главным образом обострение зубной боли зимой связано со снижением температуры и ростом числа общих заболеваний. Это приводит к снижению иммунитета, что создает благоприятные условия для развития микроорганизмов. В результате, хронические процессы переходят в стадию обострения», — объяснила врач.

Особенно часто в осенне-зимний период люди сталкиваются с хронической формой периодонтита.

«При хроническом периодонтите в стадии ремиссии пациенты обычно вообще не имеют жалоб. При обострении жалобы варьируются от чувствительности при накусывании на причинный зуб до тяжелых форм гнойной инфекции», — рассказала стоматолог.

Новикова порекомендовала регулярно посещать зубного врача и делать рентгеновские снимки.

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