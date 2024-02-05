Зеленского предупредили о скором лишении части полномочий

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Office

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Что больше не сможет делать президент Украины?

Совсем скоро лидер Украины Владимир Зеленский лишится части полномочий. Это произойдет из-за того, что он превратится из президента в исполняющего обязанности главы государства, поскольку его срок пребывания на посту истечет. Об этом рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в беседе с местным телеканалом «Прямой».

«Мы можем столкнуться с довольно проблематичной ситуацией после официального окончания легитимного срока пребывания Зеленского в должности в мае. Согласно украинскому законодательству, те или иные действия может выполнять исключительно президент Украины. Не исполняющий обязанности президента», — объяснил Тука.

Экс-чиновник отметил, что президент Украины лишится возможности совершать кадровые перестановки в правительстве и силовых структурах.

В таких ситуациях оказываются исполняющие обязанности министров на Украине. Они не могут принять участие в решение подобных вопросах, а только ставят свою подпись под распоряжениями.

«И вот с мая месяца Зеленский окажется в такой же ситуации», — сказал политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский размышляет о замене Залужного.