Зеленского предупредили о скором лишении части полномочий
Экс-замминистра Тука: в мае Зеленский по закону лишится части полномочий
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Office
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Что больше не сможет делать президент Украины?
Совсем скоро лидер Украины Владимир Зеленский лишится части полномочий. Это произойдет из-за того, что он превратится из президента в исполняющего обязанности главы государства, поскольку его срок пребывания на посту истечет. Об этом рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в беседе с местным телеканалом «Прямой».
«Мы можем столкнуться с довольно проблематичной ситуацией после официального окончания легитимного срока пребывания Зеленского в должности в мае. Согласно украинскому законодательству, те или иные действия может выполнять исключительно президент Украины. Не исполняющий обязанности президента», — объяснил Тука.
Экс-чиновник отметил, что президент Украины лишится возможности совершать кадровые перестановки в правительстве и силовых структурах.
В таких ситуациях оказываются исполняющие обязанности министров на Украине. Они не могут принять участие в решение подобных вопросах, а только ставят свою подпись под распоряжениями.
«И вот с мая месяца Зеленский окажется в такой же ситуации», — сказал политик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский размышляет о замене Залужного.