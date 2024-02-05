«На полуприцепах»: ВСУ уличили в использовании урезанной версии комплекса Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По мнению аналитика, скорее всего, именно из переоборудованного ЗРК и был сбит Ил-76.

ВСУ начали использовать урезанную версию американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Все ради того, чтобы повысить его мобильность. Об этом рассказал военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

«ВСУ используют урезанную до огневой секции версию ЗРК Patriot, состоящую из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения ракет. Все они смонтированы на полуприцепах. Такой урезанный состав позволяет оперативно перебрасывать комплекс в разные места», — сообщил эксперт агентству РИА Новости.

Военной аналитик отметил, что, скорее всего, именно урезанную версию Patriot перекинули из-под Киева в Харьковскую область, чтобы сбить российский самолет Ил-76, на котором перевозили украинских военнопленных.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему Ил-76 сбили именно из Patriot.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.