Секретный ингредиент: что такое «мясной клей» и чем он опасен

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Этот фермент хоть и запрещен в России в пищевой промышленности, но специалисты до сих пор находят его в некоторых продуктах.

Часто специалисты находят «мясной клей» в продуктах. Это запрещенный фермент в пищевой промышленности, его называют трансглютаминаза. Врач-диетолог Татьяна Солнцева рассказала изданию aif.ru, что это такое и чем опасно для организма.

Что такое «мясной клей»

Трансглютаминаза — это фермент, который вырабатывается в нашем организме. Однако японские ученые смогли его получить искусственным путем в 1996 году с помощью генно-модифицированных микроорганизмов. Трансглютаминазу используют для того, чтобы, например, склеить мясной и рыбные фарши или куски мяса. Этот фермент запрещен в России и еще во многих странах.

Чем опасен «мясной клей»

Сейчас «мясной клей» изучен недостаточно хорошо, поэтому безопасность добавки сложно доказать. Исследования показали, что переизбыток трансглютаминазы может привести к целиакии. Это заболевание, при котором человек не переносит глютен.

«Помимо этого, есть данные, подтверждающие, что трансглютаминаза может увеличить риск развития аутоиммунных патологий, таких как воспалительные заболевания кишечника, аутоиммунные заболевания кожи и другие», — рассказала диетолог.

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