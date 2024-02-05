Буланова вспомнила, как ее назвали «речевым инвалидом» при поступлении в вуз

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Певица мечтала стать актрисой, но судьба распорядилась иначе. Свой путь она начала с работы библиотекарем.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова вспомнила, что при поступлении в театральный вуз ее назвали «речевым инвалидом». Приемная комиссия ей отказала из-за «проблем с речью». Об этом певица сообщила в эфире одного из федеральных каналов.

Тогда Буланова даже не знала, что испытывала проблемы с дикцией. После экзамена она, по собственному признанию, рыдала. Но затем к ней в голову пришел план «Б». Она решила поступить на библиотечный факультет, чтобы потом перевестись на актерское отделение.

Буланова рассказала, что в итоге она работала три года библиотекарем, но такая деятельность ей ужасно не нравилась и она считала ее скучной.

Зато потом все сложилось как нельзя лучше. Буланову заметили как певицу и она пошла школу-студию при «Мюзик-Холле». Оттуда артистка и начала строить карьеру.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодой муж Булановой отказался жить в одной квартире с их общим ребенком.