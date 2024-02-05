В США заявили, что ВСУ «отдали инициативу» ВС РФ на поле боя
NYT: ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов отдали инициативу ВС РФ
Фото: Reuters / RFE RL SERHII NUZHNENKO
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Сейчас главная задача для Украины — это удержать нынешние позиции.
Инициатива на поле боя находится у российских сил. ВСУ уступают ВС РФ на фронте из-за нехватки боевиков и боеприпасов. Об этом рассказало американское издание The New York Times.
«Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. Они отдали инициативу России», — написали в материале.
Из-за нехватки артиллерийских снарядов Украина находится в рамках суровой экономии. Один из лейтенантов ВСУ признался, что главная задача для боевиков сейчас — это сохранить нынешнее позиции. Дело в том, что у украинской армии нет снаряжения и людей для наступления.
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