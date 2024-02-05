«Я в восторге»: Талызина рассказала, как отпраздновала день рождения в больнице

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Актриса успела подружиться с медперсоналом.

Недавно народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в больницу, где ей пришлось встретить свой день рождения. Но это не испортило ей праздник. Об этом знаменитость сообщила в эфире одного из федеральных каналов.

«День рождения удался. Первый день была в больнице. Я подошла к врачу и спросила: „Можно ко мне придет внучка с мальчиком и дочка?“ Внучка пришла, а дочка заболела», — рассказала актриса.

В больнице Талызина завела новые знакомства. Она подружилась с лечащим врачом и с младшим персоналом. Один из медбратьев даже получил проходку на ее спектакль.

«В больнице все организовали потрясающе, просто гениально. Чисто, только недавно сделали ремонт. Я в восторге», — сказала Талызина.

Актриса добавила, что получила очень много звонков с поздравлениями в свой день рождения.

По словам 89-летней актрисы, в больнице она оказалась из-за вируса — заразил ее один из актеров на спектакле «Пиковая дама». Он был «страшно болен», но целовал ей руки, а она, к сожалению, маской не обезопасилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Талызиной отдала мошенникам крупную сумму.