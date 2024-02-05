Крупнейшие учения НАТО пошли не по плану из-за британского авианосца

Фото: www.globallookpress.com / Giovanni Romero

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Что не так оказалось с судном?

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth отстранили от самых масштабных учений НАТО со времен холодной войны «Стойкий защитник — 2024» из-за поломки. Об этом сообщила пресс-служба ВМФ (Военно-морской флот) Соединенного королевства в соцсети X.

«В ходе обычной проверки до отплытия была обнаружена проблема с муфтой на гребном вале правого борта HMS Queen Elizabeth. В связи с этим судно не выйдет в плавание в воскресенье», — написали в заявлении.

Планировалось, что авианосец станет во главе группы из десятков кораблей, но теперь его место займет HMS Prince of Wales.

Ранее 5-tv.ru объяснял, зачем Запад репетирует войну с Россией. В конце января стартовали учения НАТО «Стойкий защитник-24», крупнейшие со времен холодной войны. До 90 тысяч солдат альянса задействуют на полигонах от Румынии до Норвегии.