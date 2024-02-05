Еврокомиссия не станет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Что еще известно о содержании будущего санкционного пакета?

Европейская комиссия не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из России в готовящийся 13-й по счету пакет антироссийских санкций. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на неназванных европейских дипломатов.

По данным агентства, Еврокомиссия намерена предложит пакет, который, по ее ожиданиям, должен вызвать минимальные споры, поэтому намерена принять рестрикции как можно скорее.

Как заявил агентству источник, никаких «громких» имен и компаний не войдет в готовящийся пакет санкций. Однако список будет большим.

«Европейская комиссия не будет добавлять никаких новых запретов на импорт в свой следующий пакет санкций в отношении России», — говорится в сообщении.

Предполагается, что после 13-го Еврокомиссия сразу начнет работу над 14-м пакетом санкций против России.

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