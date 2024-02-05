Силы ПВО уничтожили четвертый украинский беспилотник над Брянской областью
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Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Последняя за последние несколько часов попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около 00:30.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за последние несколько часов четвертый подряд украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Последняя попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около 00:30.
Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, пострадавших и разрушений нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.