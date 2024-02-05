Кэмерон Диас вернется на экраны спустя десять лет: в каком фильме мы ее увидим?

Фото: www.globallookpress.com / Lisa O'Connor

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В роли какой героини удивит фанатов актриса?

Известная голливудская актриса Кэмерон Диас вскоре вновь вернется на экраны после десяти лет перерыва в съемках. Последний фильм с ее участием «Другая женщина» вышел в 2014 году.

В новом фильме, который должен выйти на экраны в этом году, актриса исполнит главную роль. Примечательно, что названием картины носит символический характер — «Снова в деле». Первые кадры фильма на днях впервые опубликовал стриминговый сервис Netflix.

Это история о бывших агентах ЦРУ, которые покинули службу ради размеренной семейной жизни. Но когда их настоящие личности раскрываются, то они вынуждены вернуться к прежней работе.

Символичным является и то, что в реальной жизни Диас отодвинула карьеру на второй план по этой же причине. Когда она вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена, то решила полностью посвятить себя семейной жизни. Теперь перед актрисой стоит новая задача — найти баланс между работой и личной жизнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николас Кейдж заявил о намерении завершить актерскую карьеру.