Зеленский признался, что размышляет о замене Залужного

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Когда в Незалежной начнется новая череда громких кадровых перестановок?

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. В интервью итальянскому телеканалу RAI украинский лидер объяснил это тем, что стране «необходима перезагрузка и новое начало».

По его словам, под вопросом стоит не только Залужный, но и управленческий аппарат страны в целом.

«Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — Прим. ред.), это правда», — сказал Зеленский.

Информация о скорой отставке Залужного начала распространяться в украинских Telegram-каналах и СМИ в начале прошлой недели. Однако вскоре эту информацию опровергли в Минобороны страны.

Западная пресса же утверждает, что Зеленский уже проводил беседу с Залужным по этому поводу. Даже предлагал ему альтернативу — позицию советника украинских властей. Однако пока еще действующего главкома ВСУ новая «вакансия» не устроила и он отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предрекли политическую расправу над Залужным после отставки.