Вертолет Ми-8 пропал с радаров в Карелии

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

В Карелии перестал подавать сигнал вертолет Ми-8. По данным 5-tv.ru, борт принадлежит МЧС Вологодской области. Информация о потере связи с вертолетом поступила в ведомство республики около 20:35.

Последний сигнал был зафиксирован с мобильного телефона одного из пассажиров вертолета над озером примерно в 20 километрах от села Деревянное.

В МЧС РФ сообщили, что вертолет перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером. На его борту находится три человека. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице Киргизии Бишкеке упал военный вертолет Ми-8.