«Право президента»: в США прокомментировали ситуацию вокруг возможного увольнения Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine President's Office

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Слухи о скорой отставке главкома ВСУ не стихают уже неделю.

США не станут вмешиваться в ситуацию вокруг возможного увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS.

Прежде газета The Washington Post писала, что Киев уведомила Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить Залужного, однако Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его.

Журналисты телеканала спросили Салливана, действительно ли Украина информировала США о своих планах относительно кадровых перестановок.

«Это суверенное право Украины и право президента Украины принимать кадровые решения. Мы не собираемся вмешиваться в это конкретное решение», — ответил Салливан.

В начале недели в украинских Telegram-каналах и СМИ начала распространяться информация о том, что Залужного уже сняли с должности. Однако позднее эту информацию опровергли в Минобороны страны. При это западные СМИ все же утверждают, что Зеленский все-таки проводил беседу с Залужным по этому поводу. Даже предлагал ему альтернативу — позицию советника украинских властей. Однако пока еще действующего главкома ВСУ новая «вакансия» не устроила и он отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский боится главкома ВСУ Залужного.