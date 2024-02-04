«Ад какой-то»: актер Сергей Ершов рассказал о борьбе с тяжелой зависимостью

Фото: Кадр из сериала «Мама будет против», 2023 г.

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Что заставило актера навсегда забыть о вредной привычке?

Звезда «Уральских пельменей» актер Сергей Ершов сообщил подробности о своей зависимости, которая могла стоить ему жизни. Признался в этом артист в беседе с изданием E1.RU.

В 36 лет актер начал курить. Зависимость быстро завлекла Сергея. Опомнился он лишь тогда, когда его увезла скорая с гипертоническим кризом. Давление было под 200. В больнице Ершов провел неделю.

«Мне врач говорит: „Вот все, что ты делаешь, это еще более или менее. Но самое (плохое. — Прим. ред.), что ты делаешь, — это куришь. Или перестаешь курить, или тебя так каждый месяц будут возить“. Следующая стадия — это уже инсульт. До него мне не хватало буквально стакана кофе и пары сигарет. Меня спасло чудо какое-то. Я на этом остановился, и после этого меня как отрезало в больнице», — поделился воспоминаниями актер.

Хоть Ершову и нелегко было бороться с зависимостью, все же весть о возможном летальном исходе навсегда отбила у звезды «Реальных пацанов» желание курить и даже думать о сигаретах.

«Я точно боюсь, что, если я хоть раз курну, могу снова (оказаться. — Прим. ред.) в больнице. А я вообще не хочу туда, в эту историю. Это для меня какой-то ад», — признается артист.

Сергей смог побороть еще одну губительную зависимость. А именно- зависимость от азартных игр.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что психолог обнаружил у Бузовой серьезную зависимость.