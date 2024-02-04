Против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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В чем еще обвиняют бывшего российского чиновника?

В отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Об этом сообщается на сайте ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументировано совершение <...> Пономаревым Ильей Владимировичем преступлений, выражающихся в государственной измене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Пономарев с 2014 года начал активно поддерживать киевский режим и публично выступать против присоединения Крыма к России. В том же году эмигрировал в США после получения гражданского иска от Генпрокуратуры по факту незаконного получения средств. В 2015 году Пономарев был лишен депутатской неприкосновенности. Кроме того, Следственным комитетом РФ в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту хищения 22 миллионов рублей центра «Сколково», в связи с чем он был объявлен в федеральный розыск.

В эмиграции Пономарев* продолжает заниматься антироссийской деятельностью. Следствие установило, что он принимает участие в деятельности украинского объединения «Легион Свобода России»**. Его члены участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ и вербуют россиян для совершения преступлений.

Ранее, 5-tv.ru, Путин назвал виновных в крушении Ил-76 в Белгородской области.

* — признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов

* * — признана террористической и запрещенной на территории РФ