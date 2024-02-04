Снаряд ВСУ прилетел в детский сад в Донецке

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Здание получило различные повреждения.

Детский сад получил повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«При обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада № 382 по улице Куйбышева», — написал он в Telegram-канале.

Кулемзин уточнил, что повреждения получили кровля и остекление здания, а также ограждение. Пострадавших нет.

Помимо детского сада повреждения в результате атаки ВСУ получили многоквартирные жилые дома и несколько легковых автомобилей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Лисичанске завершена поисковая операция на месте атаки ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.