Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ под Белгородом
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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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О пресечении попутки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.
Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что попытка атаки киевского режима была успешно пресечена около 18:30 по московскому времени.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Ярославлем предотвратили атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод.