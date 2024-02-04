Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ под Белгородом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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О пресечении попутки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки киевского режима была успешно пресечена около 18:30 по московскому времени.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Ярославлем предотвратили атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод.