Правда или миф: могут ли гаджеты спровоцировать рак

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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Является ли онкология «болезнью современности»? Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

В век технологий вопросы о взаимосвязи гаджетов со здоровьем волнуют многих. Бытует мнение, что гаджеты могут вызывать рак. Онколог Басанов в комментарии для издания Лента.ру рассказал о влиянии гаджетов на состояние здоровья человека.

Заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» Руслан Басанов назвал мифом утверждение о взаимосвязи смартфонов и развития рака. Но длительное и частое использование привычных гаджетов может ухудшить самочувствие.

«Заблуждение, что телефоны провоцируют развитие рака, давно опровергли. Как только стали говорить об этом, ученые сразу доказали обратное. Подобные домыслы возникают в головах дилетантов, не имеющих достаточного понимания законов физики и процессов патофизиологии», — объясняет специалист.

По словам Басанова, люди, которые постоянно работают с компьютером или зависают в телефонах, ведут малоподвижный образ жизни. Это, в свою очередь, провоцирует различные заболевания, например, психологические проблемы или ожирение.

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