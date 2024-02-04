Песков раскрыл, зачем Запад заявляет о подготовке войны с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

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Россия неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО. Однако «страшилки» западными странами продолжают придумываться.

С помощью создания образа России как врага в Европе пытаются отвлечь внимание от экономического кризиса, в котором погряз Евросоюз. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

Он отметил, что Запад продолжает пугать своих граждан «образом врага» в виде России для того, чтобы оправдать растущие расходы для поддержки Украины. Таким образом, выделение Киеву аж 50 миллиардов евро от Брюсселя не такая уж и серьезная сумма, с одной стороны.

«С другой стороны, она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза», — подметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что экономические проблемы в Германии видны налицо — некоторые секторы начинают терять конкурентоспособность и привлекательность. Из-за этого властям ничего не остается, как «отвлекать внимание созданием какого-то врага», а сейчас самой удобной целью в их понимании является Российская Федерация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина и Германия намерены заключить договор о безопасности. Текст документа уже готов, однако еще не согласован. Подписать его две страны намерены на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля.