Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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«Юбиляром» стал Дмитрий Ершов из Москвы.

За три месяца работы выставку-форум «Россия» посетили шесть миллионов человек. «Юбиляром» стал Дмитрий Ершов из Москвы. Он приехал на выставку вместе со своей семьей — женой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой.

Гости получили шикарный подарок — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. Спонсорами туристического путешествия стали АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» и администрация Ямало-Ненецкого автономного округа.

Семья в восторге от такого сюрприза, они даже не представляли, что станут по-настоящему уникальными посетителями выставки. Дмитрий поблагодарил организаторов за такой теплый прием и отметил, что они счастливы поехать в регион, в котором ранее не бывали,

Дата действительно очень символична, так как шестимиллионный гость выставки-форума «Россия» пришел на 90-й день после ее открытия. Этот факт подметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

«Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля Выставке „Россия“ ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем наши гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион», — отметила она.