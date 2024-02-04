«Я не белый и не пушистый»: Юрий Лоза откровенно о личном

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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В чем секрет крепких семейных отношений?

Российский автор-исполнитель Юрий Лоза 1 февраля отметил юбилей. Певцу исполнилось 70 лет. Миру он известен своими сочинениями и оригинальными высказываниями. В интервью с изданием MK.RU Юрий Эдуардович рассказал подробности личной жизни.

Музыкальный критик известен своими колкими высказываниями. В ответ он получает очевидную критику и в свой адрес. Но на негатив реагирует спокойно, так как считает, что у каждого человека должно быть свое мнение.

«Одновременно нельзя ко всем пузиком и личиком поворачиваться — я не белый и не пушистый. Что думают, то и скажут обо мне. То же самое и в срезе к моим комментариям. У меня большая переписка в соцсетях, где меня постоянно комментируют. Подписчиков уже больше трети миллиона. Кто-то говорит «Спасибо», кто-то говорит: «Иди, дед, таблетки выпей». А кто-то говорит: «Когда ты наконец-то замолчишь?», — признается Лоза.

Музыкант хоть и не любит рассказывать о личном, все же поделился некоторыми подробностями о семье. У Лозы появился внук, а сын идет по стопам родителей.

«Сын преподает и иногда делает переводы, он очень хорошо знает английский язык, на глубинном уровне. Прошел еще специально оксфордское обучение и много работал в разных англоязычных командах, да еще и женат на англичанке, сами понимаете. Пока у сына серьезной оперной практики нет. Он подал заявки в разные места и ждет ответов. Думаю, если он захочет, то может спеть и эстрадный репертуар любой, потому что у него достаточно умений и знаний», — рассказал Юрий о любимом сыне.

Знаменитый музыкант привил сыну любовь к музыке. Олег Лоза поступил в музыкальное училище и закончил дирижерско-хоровое отделение. А потом понял, что ему хочется петь. Окончил консерваторию и долго работал в разных коллективах за рубежом.

Про жену Светлану Лозу певец тоже не забыл упомянуть. Она — любовь всей его жизни. Супруги во всем друг друга дополняют. Жена всегда готова прийти на помощь знаменитому мужу.

«Она замечательный поэт, замечательная жена и единственная у меня. Других у меня нет и, дай бог, не будет. Мы все с ней решили еще на берегу, когда начали жить, и с тех пор живем по этим установкам. Я не назову ее цензором и соавтором, она действительно замечательный редактор. У нее литературный институт за плечами, она более грамотный специалист в вопросах языкознания, поэтому она мне подсказывает, где-то редактирует, что-то правит», — резюмирует Лоза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза отмечает 70-летие.