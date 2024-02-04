Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии

Фото: NIC BOTHMA / ТАСС

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Российский лидер навсегда сохранит светлую память о Хаге Гейнгоба.

Кандидат в президенты РФ, действующий российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью президента Намибии Хаге Гейнгоба. Соответствующий текст с обращением к исполняющему обязанности президента Намибии Нанголо Мбумбе опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин Мбумба, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба», — указано в начале послания от российского главы государства.

Владимир Путин подчеркнул, что навсегда сохранит светлую память о нем, и отметил, что с именем Хаге Гейнгоба непрерывно связаны развитие намибийской государственности и многие важнейшие события современной истории страны.

«Также трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как умер президент Намибии.