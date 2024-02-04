Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Внутриполитические украинские игры выходят на международный уровень?

Украинский президент Владимир Зеленский намерен вынести обвинение в крушении самолета Ил-76 в адрес главкома ВСУ Валерия Залужного. С таким заявлением выступило сербское издание Politika.

«Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, „прикрывая“ ее просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его в трагическом недоразумении», — сообщают журналисты.

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна, сбитого ВСУ, находились 65 украинских пленных, их везли на обмен.

Кроме того, их сопровождали три офицера армии России и шесть членов экипажа — все они погибли. Президент Владимир Путин заявил, что украинская разведка знала о том, кто летел этим рейсом, но приказ нанести удар ими все равно был отдан.

На днях стало известно, что показала расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76. В частности, она подтвердила, что самолет подвергся внешнему воздействию. А 31 января экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 показала, что его сбил ЗРК Patriot. Вместе с тем Следственный комитет провел генетическую экспертизу погибших при крушении самолета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими ракетами ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области.