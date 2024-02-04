«Говорит, что бедная»: Варлей должна около 13 миллионов рублей композитору

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Свою вину в присвоении песен заслуженная артистка РСФСР отрицает.

Актриса и певица Наталья Варлей, прославившаяся благодаря роли Нины в «Кавказской пленнице», отказывается платить композитору Юлии Лебедевой за написанные песни. Автор текстов из Казахстана собирается взыскать с артистки около 13 миллионов рублей. Об этом она рассказала в эфире телепрограммы на федеральном канале.

Знаменитость, несмотря на свой возраст, достаточно часто проводит музыкальные вечера, на которых исполняет композиции на собственные стихи. Музыку для Варлей пишут различные композиторы.

Юлия Лебедева создала для Натальи Владимировны пять композиций, из них артистка выбрала две и пообещала исполнить всего один раз. В качестве платы за труд Варлей предложила композитору посетить Москву за свой счет.

Автора же такой гонорар не устроил. Написанную музыку она оценивает как минимум в 100 тысяч рублей, однако певица отказывается предоставить нужную сумму, ссылаясь на плохое материальное положение.

«Говорит всегда, что она бедная, пожилая, зарабатывает мало. Ей всегда дарили. Она очень оскорблена, что ей не подарили материал», — пожаловалась Юлия.

По словам Лебедевой, идти на уступки Варлей отказывается, а также оскорбляет и обвиняет композитора. Сейчас она планирует обратиться в суд, чтобы решить вопрос авторского права и получить 13 миллионов рублей за моральный ущерб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не сложились отношения Леонида Филатова и Натальи Варлей.