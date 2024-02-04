Слишком дорогие подарки: стоит ли брать кредит перед 23 февраля и 8 марта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vikki Grant; 5-tv.ru

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По словам инвестора, к праздникам стоит готовиться заранее, составляя финансовый план.

После январского «перерыва» праздники постепенно приближаются вновь — совсем скоро придется снова задуматься о том, как поздравить своих близких и любимых. Только в феврале россиян ждут День святого Валентина и День защитника Отечества, а в марте — Международный женский праздник.

Торжества будут идти прямо друг за другом, что может достаточно сильно ударить по карману. Именно поэтому очень многие начинают задумываться о кредите перед праздничными днями. Стоит ли пользоваться такой услугой банка и как действительно выгодно приобрести подарки, 5-tv.ru рассказала инвестор, финансист Мария Кузнецова.

Сперва специалист отметила, что существуют несколько видов кредитов — «хороший» и «плохой». Главным примером первого является ипотека. В 2023 году ее было возможно взять под 7-9% годовых, а специальная «сельская» ипотека предоставлялась по ставке до 3%. По мнению эксперта, это сильно обгоняет инфляцию и представляется довольно выгодным предложением.

«Кредиты же, которые берут на предметы роскоши, такие как, машина, телефон или же подарки, достигают 15, 18 а то и 20%. Это крайне невыгодная, неэффективная финансовая стратегия, которая может завести вас в финансовую яму, из которой придется долго и упорно выбираться», — предупредила Мария.

Если вдруг вы оказались не подготовлены к приближающимся праздникам, финансист посоветовала отдать предпочтение интернет-магазинам. Маркетплейсы позволяют наглядно оценить товар, не поддаваясь при этом «лишним эмоциям», а также помогают сравнить цены и выбрать наиболее выгодное предложение.

«Не забывайте пользоваться вашими кэшбэками, акциями, бонусами. Обращайте на это внимание, ведь это прекрасный способ оптимизировать расходы. В конце концов, подарок можно сделать своими руками», — предложила финансист.

Наша собеседница также порекомендовала построить финансовый план, чтобы в будущем не приходилось рассматривать невыгодные предложения от банков. Стоит попробовать заранее запланировать крупные траты на различные покупки, поездки и подарки.

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