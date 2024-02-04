Страшно популярная болезнь: какие самые распространенные виды рака в России

Онколог Исакова: в России наиболее распространены рак молочной железы и кожи

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

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Риск развития онкологии увеличивают курение и алкоголь.

Согласно данным за 2022 год, в России самыми распространенными видами онкологии являются рак молочной и предстательной желез, кожи, тела матки и кишечника. Об этом в разговоре с «Известиями» заявила Суна Исакова, врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье».

Чуть реже встречаются рак лимфатической кроветворной ткани, почек, щитовидной железы, шейки матки, прямой кишки, трахеи, бронхов, легких и желудка, рассказала специалист. Также, по ее словам, более высокому риску возникновения болезни подвержены люди старше 60 лет.

Среди факторов, увеличивающих вероятность развития онкологии, эксперт выделяет влияние таких вредных привычек, как пристрастие к спиртному и курение. На организм также воздействует избыточная масса тела и преобладание в рационе человека продуктов с большим содержанием углеводов и трансжиров.

Суна Исакова отметила, что ведение здорового образа жизни может снизить риски развития онкологических заболеваний.

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