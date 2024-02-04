«Принимаем поздравления»: телеведущая Муромцева обрела семейное счастье

Телеведущая Ирина Муромцева в третий раз вышла замуж

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Целый год журналистка ходила в статусе невесты, а теперь стала супругой.

Телеведущая Ирина Муромцева наконец обрела семейное счастье. Журналистка вышла замуж в третий раз — милой фотографией с долгожданной свадьбы она поделилась в своем личном блоге.

Ирина Муромцева с супругом. Telegram / Разговоры с Ириной Муромцевой / ira_muromtseva

Избранником знаменитости стал бизнес-партнер Иван, который сделал предложение возлюбленной в январе прошлого года. Тогда пара отдыхала вместе на солнечной Шри-Ланке.

Подробности бракосочетания ведущая пока не раскрыла, лишь опубликовала фотографию с супругом с торжества. На ней Ирина стоит в белом свадебном платье, а Иван целует любимую жену. На снимке видна дата — 2 февраля. Кадр счастливого события Муромцева уже успела поставить в рамку и повесить на стену.

«Принимаем поздравления… Остальная красота уже позже», — подписала свой пост журналистка.

Примечательно, что раньше ведущая даже не думала о том, что выйдет замуж за Ивана. Их отношения развивались постепенно. Она также отмечала, что наконец нашла родственную душу и отныне верит в любовь после двух неудачных браков.

У Муромцевой две дочери: Любовь от первого супруга и Александра — от второго. У нового избранника знаменитости тоже есть два наследника, однако наличие детей совсем не пугает возлюбленных.

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