Простая в эксплуатации: как авиаракета «Изделие-305» показала себя в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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В зоне спецоперации ракета применяется с борта ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52.

Авиационные ракеты «Изделие-305» показали себя в зоне спецоперации как идеальное оружие. Они демонстрируют хорошую точность, дальность, надежность и простоту в эксплуатации, сообщили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы».

«Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения. Ракета проста в эксплуатации», — заявил разработчик.

Кроме того, мощность авиаракеты достаточна для того, чтобы поразить технику противника, огневые точки, здания, комплексы ПВО и артиллерийские системы. В заключении разработчик отметил, что продолжается совершенствование авиаракеты и ее возможностей.

К слову, авиаракету «Изделие-305» представили на выставке «Армия-2021». Она способна поражать одиночные и групповые неподвижные и движущиеся цели как в светлое время суток, так и темное. Ракета применяется с борта ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52.

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