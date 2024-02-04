Деньги польются рекой: как пригласить в дом Бога богатства на китайский Новый год

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Korniyenko; 5-tv.ru

Для этого существует специальный ритуал.

Китайский астролог Маргарита Богатова рассказала 5-tv.ru, как правильно пригласить в дом Бога богатства на китайский Новый год.

В первое новолуние года Зеленого Дракона все мысли тех, кто празднует китайский Новый год, устремлены к самым заветным желаниям — кто-то мечтает о здоровье, кто-то — о благоденствии. И, разумеется, очень много желаний обычно загадывают на тему финансов, изобилия.

В Китае есть давняя традиция, в новолуние, когда ночь темная и видны все звезды, люди встречают Бога богатства, Духа богатства, или Звезду богатства. В это время она располагается на юго-востоке, примерно в районе 135 градуса — то есть ее можно будет даже увидеть.

Она ассоциируется с богатством, достатком, процветанием, изобилием, которое в новогоднюю ночь на китайский Новый год приглашают в дом специальным ритуалом. Около 23:00 до 00:00, в час Крысы, можно посмотреть в окно, найти эту звезду, если будет облачно — не беда, можно просто загадать желание или попросить поддержки на исполнение своих желаний лицом к юго-востоку.

Если вы хотите пойти чуть дальше, можно использовать этот благоприятный отрезок времени для того, чтобы создать карту желаний. Своего рода коллаж с вырезками из журналов или распечатками и изображениями того, чего бы вы хотели достигнуть в год Дракона.

Ну а если вам близка китайская культура, то можно пойти по более традиционному пути. Перед встречей Духа богатства нужно принять душ, одеться в чистую одежду, дополнить обстановку свечами, благовониями и записать свои желания на листочке бумаги красного цвета.

Если вам важна визуализация, вы можете поставить перед собой изображение Духа богатства и пронести его по всему дому, как бы приглашая его к себе, затем разместить картинку в удобном месте — желательно на юго-востоке, — расставить вокруг пять видов злаков, орешки и сухофрукты, но их там нужно оставить на весь год.

Ну а сам листочек можно сохранить, чтобы возвращаться к этому желанию, перечитывать его. Помедитировать над этим листочком, представляя, как исполнится ваше желание и какие эмоции вы испытаете, когда это произойдет.

В любом случае, какой бы вы ни выбрали сценарий, самое главное — фокус на желаниях, твердое понимание, чего хотите и, конечно же, позитивный настрой.

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