«Игнорировал сигналы»: друг Пухляша раскрыл причину смерти танцора

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Активный, задорный и всегда веселый шоумен внезапно для всех скончался в конце 2023-го на 30-м году жизни.

Шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов страдал от сахарного диабета и игнорировал простые правила для поддержания здоровья при заболевании. Об этом aif.ru заявил друг покойного, продюсер Сергей Дворцов.

«Он мне жаловался, что у него сахарный диабет. Чтобы вы понимали, он сидел на инсулине. Ему нельзя было пить алкоголь, курить, и надо было сидеть на правильном питании. С образом жизни артиста — это было сделать крайне сложно», — признался он.

Из-за активного образа жизни знаменитость почти не бывал дома, если только переночевать и немного отдохнуть после съемок, мероприятий, корпоративов. Поэтому он халатно отнесся и к сигналам, которые ему подавал организм, считает Дворцов.

«Он игнорировал сигналы, которые ему подавал организм, они все же дали о себе знать. Я его много раз предупреждал, чтобы он не пил алкоголь, но он: ««Ай, плевать. Все можно!» — сказал продюсер.

В итоге, по словам Дворцова, именно такое отношение и привело к трагедии. Он вспомнил, что незадолго до рокового дня встречался с Красиловым в кинотеатре, хотел с ним сфотографироваться, но шоумен отказался, сославшись на плохое самочувствие. А после решил не идти и на показ фильма, что выглядело странным.

«На следующий день я узнал, что Димы больше нет», — подытожил он.

Красилов внезапно скончался в 29 лет. Его тело нашли 18 декабря 2023 года без признаков жизни в собственной квартире в Москве.

Прощание со знаменитостью прошло на Троекуровском кладбище. Похоронили его в родном Заринске.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео о том, кто из звезд пришел проститься с Красиловым.