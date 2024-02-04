Загадочные многоугольники обнаружены под поверхностью Марса

Фото: www.globallookpress.com

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Геометрические объекты расположены на глубине 35 метров.

Китайские ученые при помощи марсохода Чжужун на глубине 35 метров обнаружили некие многоугольники. Об этом пишет издание The Debrief.

Исследователям удалось найти множество объектов с подобной геометрией. Их размеры отличаются — от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Ими был выстелен почти весь путь, который прошел марсоход на равнине Утопия-Планития. По мнению ученых, они появились благодаря экстремальным изменениям окружающей среды.

Отложения, образовавшиеся около трех миллиардов лет назад, когда на Марсе плескались озера, а то и моря, сжались, рассохлись и растрескались причудливым образом. Получившиеся многоугольники потом замело.

Кроме того, многоугольники могут свидетельствовать о длительном влажном периоде на планете в прошлом. А это, в свою очередь, может говорить о том, что на Марсе когда-то была жизнь.

«Механизм формирования погребенного палео-полигонального ландшафта требует холодной среды и может быть связан с процессами замерзания и оттаивания воды, льда в южной части территории на раннем Марсе. Обнаруженные погребенные полигоны, которые указывают на то, что замерзание произошло в низких и средних широтах, требуют сильной палеоклиматической изменчивости», — пояснили ученые.

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