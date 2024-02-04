Умер известный писатель-фантаст Кристофер Прист

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Его сердце остановилось на 81-м году жизни после долгой борьбы с онкологией.

Умер известный писатель-фантаст, автор романа «Престиж» Кристофер Прист. Его сердце остановилось в минувшую пятницу на 81-м году жизни после годовой борьбы с онкологией. Печальное известие сообщила его супруга Нина Аллан на своем сайте.

«Мой любимый Крис скончался. Он ушел мирно, окруженный любовью», — написала она.

Кристофер Прист родился 14 июля 1943 года в Англии. За свою жизнь он написал 18 романов. Среди его популярных произведений — романы «Тихая женщина», «Воздушная гавань», «Американская история», «Престиж».

Он был лауреатом премий Британской ассоциации научной фантастики и Артура Кларка, Всемирной премии фэнтези, мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка и других.

В России Прист был лишь раз — это случилось в 2008 году, тогда писатель посетил XXV фестиваль фантастики «Аэлита» в Екатеринбурге. Там его наградили премией за выдающийся вклад в развитие мировой фантастики.

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