Страшные, как из-загробного мира: запретят ли Хагги Вагги в России

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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По всей стране дети бьются в истериках, желая поиграть с очередным популярным монстром.

Роскачество представило проект нового ГОСТа для детских игрушек. Главная инновация — продукцию будут проверять не только на физическую безопасность — из чего сделаны, чем пахнут, но и проводить их психолого-педагогическую экпертизу, не наносят ли они вред ментальный.

Игрушки не должны изображать сцены жестокости и насилия, побуждать детей к совершению антиобщественных действий, вызывать страх или панику. С разбивкой по возрастам: одни требования для детей до 6 лет, другие для возраста от 6 до 12 лет, потом от 12 до 16, и в категории 16+. В общем, те же критерии, что и для детской литературы и кинокартин сейчас.

Но есть нюансы. Роскачество в виде эксперимента провело комплексную экспертизу нашумевших игрушек «Хагги Вагги», взяли образцы 16 торговых марок. Во всех обнаружили нарушения по физическим принципам — одни выделяют фенолы, дргуие сшиты некачественно.

Но психолого-педагогический анализ ничего страшного не выявил. Хагги Вагги не учит детей плохому. Так от чего тогда защищать детей намерены? Разбирался корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Синие страшные, как из загробного мира. Дети бьются в истериках, желая поиграть с очередным популярным монстром.

Одноглазые пришельцы, клыкастые монстры, все эти плюшевые уродцы вызывают восторг у детей и ужас у родителей. Которые говорят, в их детстве такого кошмара не было. А бабушки и дедушки хором заявляют — добрые игрушки были только у них.

Но у советских игрушек тоже было свое пугающее прошлое. Один вот этот кроваво-красный медведь чего стоит. Непропорциональная голова, широко открытые глаза. Он больше напоминает персонажа с картины Эдварда Мунка — Крик.

Зомби с вытекшими мозгами, эмбрионы из блокбастеров, и разноцветные медведи, готовые растерзать всех. На полках детских магазинов далеко не детский ассортимент, который наконец-то решили подогнать под единый ГОСТ.

«Игрушка не может побуждать ребенка совершать действия, которые могут навредить его жизни или здоровью. Те, которые отрицают традиционные ценности, те которые дискредитируют семейное ценности», — сообщила начальник отдела стандартизации «Роскачества» Олеся Махова.

Олеся Махова одна из составителей морально-этических норм для игрушек. Мама двоих детей говорит, на первый взгляд улыбающийся плюшек может оказаться не таким безобидным.

Такая игрушка в семье Агаты и Глеба под запретом. Мама знает, что этот туалетный монстр до добра не доведет. Пупс Маша и сова Глаша — вот это можно.

Рынок игрушек в России за прошлый год вырос до 200 миллиардов рублей. Но до «глобального мира игрушек», где доходы исчисляются миллиардами долларов, нам еще далеко. Новый ГОСТ, по мнению представителей игрушечного бизнеса, может просто навредить индустрии, которая все больше развивается.

Некоторые производители перед тем как запустить в производство новую игрушку уже привлекают детских психологов,

Кукольных дел мастера уверяют, это на западе засилье игрушек из потустороннего мира, у нас все иначе.

«Мы приверженцы все-таки классической игрушки, да. Мы пройдем любую экспертизу, потому что это все, что играли там дедушки бабушки, оно уже просто осовремененное, да, то есть более», — поделился коммерческий директор компании по производству игрушек Роман Ефимов.

Главное — не форма, а содержание, и даже самый страшный персонаж из жуткой игры может превратиться в игрушку без подтекста и стать добрым другом ребенку.