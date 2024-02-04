Настоящая угроза: почему частота нападений волков на домашних животных возросла

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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«Санитары леса» уничтожают скот в центральной России, на Урале, Сибири и Дальнем Востоке. Особенно много случаев в Хакассии и Якутии.

Уже в 2020 году российские ученые и аграрии забили тревогу — поголовье этих хищников выросло до критических отметок, стаи ежегодно наносят ущерба на миллиарды рублей. Прежде осторожный зверь стал все чаще нападать на скот, на домашних собак. А теперь появились случаи атак и на людей. В Курганской области в конце января от укусов волка четверо пострадали, и одна женщина скончалась.

Думали, волк бешеный, от того вел себя неадекватно. В лаборатории эту версию. опровергли. Хищник был здоров. А значит осознанно напал на людей. Что поменялось в поведении хищников и как с ними бороться — узнал Игорь Капориков.

Волгоградская область — три десятка овец разорваны в клочья. Курганская область — волки напали на людей. Есть жертвы. Страшные, свирепые и безжалостные — они больше не боятся людей, окружая населенные пункты.

Деревня Моисеево — охотники заряжены, оружие и техника наготове. На помощь егерям прибыли опытные волчатники. Цель — стая, которая уже несколько месяцев терроризирует округу.

Больше шестидесяти человек из разных регионов России сегодня собрались здесь в Волгоградской области. Все в таких жилетках, сейчас идет инструктаж.

«Санитары леса» стали настоящей угрозой. Только за минувший год — почти 30 тысяч нападений на домашних животных. Волки уничтожают скот в центральной России, на Урале, Сибири и Дальнем Востоке. Особенно много случаев в Хакассии и Якутии.

«Он приходит в населенный пункт, не встречает агрессии, понимает, что здесь есть легкая добыча», — сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства министерства природы России Александр Федотов.

Поселок Курорт Медвежье — здесь уже две недели жители стараются не выходить из дома. Дети на дистанционном обучении.

Зинаиду Никоненко волк поджидал в ее же дворе. Зинаиде чудом удалось отбиться, сейчас она залечивает раны. Ее соседке повезло меньше, женщину волки подкараулили в центре поселка и буквально разорвали.

Пострадавшая скончалась в больнице. В этот же день мужики взялись за оружие, но нашли и застрелили лишь одного зверя.

По данным Минприроды, в России живет 65 тысяч волков. На самом же деле — гораздо больше. Ежегодно отстреливают где-то 11 тысяч, но приплод все 20. Основная масса в Сибири и Якутии. По самым скромным оценкам ежегодный ущерб от волка оценивается в 10–17 миллиардов рублей.

«Сейчас на снегоходе ездим по округе, смотрим волчьи следы. Чтобы понять, где сейчас находится волчья стая», — рассказывает корреспондент Игорь Капориков.

Пробираемся сквозь кустарники. Следов много, но в основном — косули. Волчья же стая залегла где-то глубоко в лесу. Идем по тропе.

Вот он собственно — волчий след. Если сравнивать с рукой, посмотрите какой огромный. + 10:18 Судя по тропе, он пошел туда. Сейчас охотники как лучше расставиться, куда отправить загонщиков. Чтобы выкурить эту волчью стаю.

Стрелки на позициях. Оружие, в основном — гладкоствольное, патроны с картечью. В Это время «загонщики» выстраиваются в цепочку, прочесывая лес, гонят зверя криком и стрельбой. В этот раз вожак серой стаи переиграл человека. Охота на волка — умирающее искусство, говорит егерь с тридцатилетним стажем Андрей Жалнин.

Да и дело это затратное. Требует много времени и денег. Покупка одного снаряжения и амуниции обойдется в копеечку. Плюс техника, горючее. Выследить волгоградскую стаю охотникам все-таки удалось. Правда пришлось поменять стратегию. Выбрали самого матерого волчатника и он пошел в одиночку на зверя поздней ночью.

Следующая цель — вожак — судя по следам далеко он не ушел. Стая так и бродит по лесам вблизи населенных пунктов. Уже следующей ночью охотники снова выйдут за добычей.