Адвокат Блиновской опровергла слухи о наличии у блогера зарубежного резидентства

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Наталья Сальникова также рассказала, как себя чувствует «королева марафонов» в СИЗО.

У «королевы марафонов» Елены Блиновской нет резидентства за рубежом, у нее также отсутствуют какие-либо заграничные активы. Об этом ТАСС заявила адвокат знаменитости Наталья Сальникова.

«Никакого резидентства у Елены Олеговны в других странах нет. Так же, как и нет никакого другого имущества за границей. На все ее активы в России наложены обеспечительные меры», — сказала она.

Юрист также добавила, что состояние блогера, находящейся в СИЗО, удовлетворительное. Блиновская в настоящее время «держится нормально».

«Королеву марафонов» обвиняют в неуплате налогов на сумму почти полтора миллиарда рублей. Долгое время она находилась под домашним арестом, но в конце января меру пресечения изменили из-за нарушений.

Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Также в деле Блиновской появился новый фигурант, который мог помогать ей переводить и обналичивать деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях Блиновская проведет три месяца в СИЗО.