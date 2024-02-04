Лицом об асфальт: Украина столкнулась с суровой реальностью в суде ООН

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

К каким решениям пришла судебная инстанция?

Международный суд ООН неожиданно, по нынешним меркам, защитил Москву от обвинений Киева. Украина еще при Петре Порошенко выкатила целый список претензий, обвиняя Россию в «спонсировании терроризма» с 2014 года, имея ввиду непризнанные тогда ДНР и ЛНР.

А также — в «расовой дискриминации» конкретно крымских татар в Крыму. Киев натащил в Гаагу тысячи страниц с как бы доказательствами, шесть лет суд изучал эти документы — и вот заключение.

Не установлено — либо нет доказательств, либо нет нарушений. Формулировки разные, но все они в пользу России.

Более того, из документа следует, что ЛНР и ДНР нельзя считать террористическими организациями, на чем все эти годы настаивал Киев. А, значит, в теории можно требовать моральной компенсации — впрочем, моральное удовлетворение уже присутствует.