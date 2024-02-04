«Все для победы»: как спецоперация объединила миллионы людей

Спецоперация объединила миллионы людей как на фронте, так и в тылу

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Символично, что форум провели в Туле — оружейной столице России.

В Киеве видят поток добровольцев, что идут в нашу армию, перестройку промышленности и широкое волонтерское движение. «Все для победы» — девиз, под которым сплотились миллионы россиян. Что уже сделано и что нужно сделать — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Воробьева.

Радостные люди на форуме обнимаются, разговаривают, что-то обсуждают. Огромная надпись — Все для Победы — более чем красноречиво говорит, о чем будет эта встреча. Тысячи людей и одна идея!

«Мы единый сплоченный народ… Мы верим в себя, верим в свои силы. И в этом залог наших успехов и наших побед», — говорил российский лидер Владимир Путин.

СВО объединила миллионы людей. На фронте, в тылу. Лишней помощи в этом вопросе — нет.

И друзей в разы больше. Их впервые собрали вместе. Сотни идей и проектов они уже реализовали. И готовы работать дальше. Врачи, инженеры, бизнесмены, промышленники и волонтеры. У каждого — своя история. Александр Блинов — доктор. Решил, что не имеет морального права оставаться в стороне.

В зале 500 человек, а тех, кто хочет помогать, миллионы. За полтора года собрали 11 миллиардов рублей. Эти деньги потратили на квадрокоптеры, бронежилеты, прицелы, автомобили (их купили больше полутора тысяч), и все это неоценимый вклад в победу.

Символично, что форум провели в Туле — оружейной столице России. В ее цехах собирали легендарные наганы, винтовки Мосина, пистолеты ТТ. Теперь оружие куда мощнее.

Путин впервые вручил орден за доблестный труд — коллективу объединения Сплав. Это они поставляют на СВО — Торнадо и Солнцепеки. Тут же президент говорит — российское оружие во многом превосходит натовское. На поле боя все стало понятно, у кого действительно есть сила и за кем правда.

«Если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно все превосходят, это очевидный факт», — рассказал Владимир Путин.

Фактически наши войска всем доказывают, у нас единственная дееспособная армия в мире. Оборонная промышленность разогналась. С начала СВО поставки танков в войска увеличились в пять раз. Обновление стратегических ядерных сил достигло — 95%. Гособоронзаказ выполняют почти на 100%.

Народный фронт объединил изобретателей — находит умельцев. Им помогают максимально быстро отдать на передовую свои разработки. Например такие — противодронные комплексы. Или вот — Экзоскелет.

На опытный образец на форуме обратил внимание Минздрав России. У представителей узнаем, когда разработку отправят бойцам.

«Обсудили проведение регистрационных процедур, необходимых, чтобы уже серийные изделия могли использоваться в медицинской практике», — сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

А еще, что называется, на бегу, создают защитные, огневые системы, Багги и комплексы для доставки грузов и эвакуации раненых.

На встрече с Путиным участники движения «Все для Победы» рассказали, чем еще можно помочь фронту. Например, сшить одежду из негорящей ткани для бойцов.

И с таким рвением к общей глобальной цели — у Запада нет вариантов. И Путин четко дает понять, что могло бы стать с Россией, если бы не началась СВО.

Все для Победы — вместе с этими словами страна уже побеждала. Теперь время еще раз доказать — не только мощное оружие помогает в бою.

Там же в Туле президент по видеосвязи дал старт работе трех новых онкоцентров в России — в Якутске, Томске и Уфе, и сам посетил такое же медучреждение в самом городе «русских оружейников».

Главврач рассказал, что большая часть оборудования отечественного, либо белорусского производства. Строительство и реконструкция современных центров — это часть большой государственной программы по лечению и, что важно, ранней диагностике этого опасного заболевания.

Ведь при строительстве новых больничных корпусов — внимание не только оборудованию, но и сотрудникам. В Туле для врачей построен отдельный «медквартал», где докторам предоставлены дома, один из которых посетил президент. Владимир Путин пришел не с пустыми руками, он подарил дочке онколога Швецова компьютер и мягкую игрушку. Но и она не растерялась — подарила талисман.