Прокуратура проверит проживание матери с тремя детьми в подъезде дома в Москве

Фото: Telegram / Прокуратуры г. Москвы / moscowproc

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Как эта семья пришла к такой жизни?

Женщина с тремя детьми поселилась в подъезде жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

«По предварительным данным, женщина с тремя несовершеннолетними детьми временно разместилась в подъезде жилого дома на улице Тагильская, расположив там мебель, вещи и предметы первой необходимости», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Ведомство занимается установлением обстоятельств ситуации, а также восстановление нарушенных жилищных прав.

Ранее 5-tv.ru писал, что в условиях полной антисанитарии 13-летнюю девочку-маугли обнаружили в квартире в Екатеринбурге. Подросток жила вместе с матерью, которая, по предварительным данным, совершала противоправные действия в отношении ребенка, никогда не ходившего в школу.