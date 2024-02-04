Болевая точка: почему Украина пришла в гнев от возрождения Донбасса

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Это одна из самых амбициозных программ российского правительства.

Немецкий канал ZDF перешел в глухую оборону из-за критики со стороны ряда западных политиков и киевских властей за свои репортажи из Мариуполя. Репортер телеканала Армин Коерпер проехал на машине от Москвы до азовского побережья.

Бросалась в глаза «нездешность» западного журналиста: в дорогой куртке и с отбеленными зубами он смотрелся как инопланетный гость. И репортаж был в целом в классическом стиле: долго рассказывал, как шли бои, но потом бац и выдал откровение — русские, оказывается не разрушают, а все восстанавливают.

«Восстанавливаются улицы, школы, жилые дома и целые кварталы. Это происходит очень быстро. Вы видите людей на улицах, они живут здесь своей жизнью и они открыты. Это не город-призрак, этот город функционирует. Есть электричество, есть отопление, есть горячая вода, есть интернет, Wi-Fi, все это есть», — поделился он.

Подчеркну: репортер просто описывал то, что видел вокруг, но и этого хватило, чтобы канал заставили извиняться. Теперь под каждым материалом из Мариуполя — целое примечание в несколько абзацев, мол не подумайте, мы не оправдываем, а вот там, где репортер сказал, что город функционирует, это он имел ввиду, что русские хотят показать, что город функционирует.

Пусть так, пусть с оговорками — но это определенный дипломатический прорыв. Западного зрителя ведь уже второй год кормят одной и той же картинкой боев за Мариуполь.

А город функционирует, город живет и преображается. На большом совещании с правительством по развитию новых регионов президент дал четко понять — надо не только восстанавливать и чинить старое, но и создавать новые производства и социальные объекты в Донбассе и Новороссии.

«Обращаю внимание коллег: в этой большой и сложной, ответственной работе мелочей нет. Важно все — все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей», — сказал президент России Владимир Путин.

Возрождение новых регионов — это одна из самых амбициозных программ российского правительства. На территориях задействованы 34 тысячи строителей, четыре тысячи единиц техники.

По сути — отдельный нацпроект, хоть и не оформлен так юридически. На прямой связи с президентом, кстати, сообщили об открытии новых объектов, в том числе многопрофильного медицинского центра ФМБА в Мариуполе, в понедельник он начнет принимать пациентов.

Этот город, морские ворота Донбасса, неслучайно вызывает такую бурную реакцию на Западе и на Украине. Это — болевая точка для Киева.

Там российские войска показали волю к победе. Там украинские формирования, в том числе отъявленные националисты, подняли руки вверх и сдались.

Две с половиной тысячи человек. Пощечина киевскому режиму и всей неонацисткой идеологии.