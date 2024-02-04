Колоссальные потери ВСУ: что происходит сейчас на фронте под Артемовском

ВСУ испытывают острый дефицит не только в снарядах, но и в живой силе

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Российские бойцы ставят своей целью не борьбу за территории, а снижение общего боевого потенциала боевиков.

Даже находясь в обороне ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике. Так, по данным Министерства обороны РФ, за январь киевские формирования ранеными и убитыми лишились 23 тысяч человек. И это очень серьезная цифра, для сравнения, во время провального контрнаступления летом их потери были 26-30 тысяч в месяц.

Из этих статистических цифр вырисовывается общая стратегия — российские войска ставят своей целью не борьбу за территории, а снижение общего боевого потенциала ВСУ, которые все острее испытывают дефицит не только в снарядах, но и в живой силе. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Относительно безопасно в Артемовске только ночью. Если такой термин вообще применим к месту, вокруг которого постоянно идут бои.

Ныряем в укрытие. Минометчикам пришла цель, им даже в темное время суток приходится работать.

В таких же условиях приходится работать и расчетам гаубицы Д-30. Разведчики указывают направление удара — поселок Клещеевка. На некоторое время воцарилось затишье.

По всей округе расстелился густой туман, видимость не больше 30 метров, и даже разведчики впереди идущие — это едва различимые силуэты. И сверху нам сейчас, в данную минуту, ничто не грозит.

Дрон-разведчик занимает высоту сейчас, за ближайшие пять минут он должен оказаться на точке, откуда оператор будет корректировать удары нашей артиллерии. По группе ВСУ летят первые снаряды. Боевики противника разбегаются, но тут же следует еще удар.

Также напряженно сейчас и на южном фланге, и на северном. Бойцам 200-й бригады удается теснить противника к Часову Яру. И, судя по этим кадрам, ВСУ покидают свои позиции, бросая технику, в том числе и дорогую западную.

Российским военным удается эвакуировать БМП М113 и благополучно доставить ее на рембазу.

Благодаря этому множеству гильз, по крайней мере, понимаем, что противоборствующая сторона пыталась, как могла, отстреливаться, но все, что им оставалось — это бросить технику в кювете и убежать.

Сейчас же наши специалисты вычисляют все уязвимые места этой машины, чтобы при встрече с подобным образцом на поле боя, быть максимально готовыми к уничтожению данной техники.