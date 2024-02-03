Фото: Instagram* / borodylia

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Звезда не привыкать к критике и недоверию многих подписчиков.

Телеведущая Ксения Бородина ответила на обвинения в использовании фильтров, якобы благодаря которым ее фигура выглядела достаточно стройной. Недоверие у публики знаменитость вызвала недавним видео, на котором она танцевала во время отдыха в Куршевеле.

На горнолыжный курорт Бородина отправилась вместе с Ольгой Орловой и другими подругами. Днем они пропадают на склонах, а вечером отправляются в рестораны, где можно весело провести время в хорошей компании.

Видео оттуда телеведущая и поделилась. Она задорно танцевала под хит Юры Шатунова «Седая ночь» в обтягивающем комбинезоне.

Пользователи сети заподозрили, что та наложила фильтр, чтобы выглядеть стройнее. Одна из подписчиц решила напрямую задать вопрос — Бородина отмалчиваться не стала.

«Вы уж там определитесь, я жирная или слишком плоская. Все, кого беспокоит мой вес, фигура, подумайте, почему это вас так беспокоит? Я вот за своими килограммами успеваю следить, но чужими — нет. А у вас откуда столько времени свободного?» — задалась она вопросом.

Вместе с тем Бородина сразу ответила и тем, кто раскритиковал ее танцы. По мнению телеведущей, она заметила закономерность: когда весело ей, грустно становится всем ее осуждающим.

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