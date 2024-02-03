Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ

CGTN: Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с искусственным интеллектом

Фото: www.globallookpress.com / Jin Liwang

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Для ракет-носителей «Цзелун-3» этот запуск стал третьим.

Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ). Аппарат был запущен при помощи ракеты-носителя «Цзелун-3» в составе группы из девяти спутников, сообщил телеканал CGTN.

Так, ракета-носитель вывела на орбиту египетский спутник NExSat-1, спутники DRO-L, «Чжисин-2A», «Дунфан Хуэйянь», спутники «Вэйхай-1» и «Вэйхай-2», а также «Синшидай-19» и «Синшидай-20».

«Жунпяо» (второе название «Синшидай-18» — Прим. ред.) - аппарат, имевший поддержку ИИ, был разработан компанией Guoxing Aerospace Technology. Он будет работать с алгоритмом Synaesthesia Fusion.

Спутник имеет возможность выступать в качестве удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей. О назначении остальных спутников телеканал не сообщил.

Для «Цзелун-3» этот запуск стал третьим. В рамках первого в декабре 2022 года ракета была запущена с корабля в Желтом море и вывела на орбиту 14 спутников, а второй был произведен несколько месяцев назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SpaceX отложил отстыковку корабля Crew Dragon от МКС.