Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ
CGTN: Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с искусственным интеллектом
Фото: www.globallookpress.com / Jin Liwang
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Для ракет-носителей «Цзелун-3» этот запуск стал третьим.
Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ). Аппарат был запущен при помощи ракеты-носителя «Цзелун-3» в составе группы из девяти спутников, сообщил телеканал CGTN.
Так, ракета-носитель вывела на орбиту египетский спутник NExSat-1, спутники DRO-L, «Чжисин-2A», «Дунфан Хуэйянь», спутники «Вэйхай-1» и «Вэйхай-2», а также «Синшидай-19» и «Синшидай-20».
«Жунпяо» (второе название «Синшидай-18» — Прим. ред.) - аппарат, имевший поддержку ИИ, был разработан компанией Guoxing Aerospace Technology. Он будет работать с алгоритмом Synaesthesia Fusion.
Спутник имеет возможность выступать в качестве удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей. О назначении остальных спутников телеканал не сообщил.
Для «Цзелун-3» этот запуск стал третьим. В рамках первого в декабре 2022 года ракета была запущена с корабля в Желтом море и вывела на орбиту 14 спутников, а второй был произведен несколько месяцев назад.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SpaceX отложил отстыковку корабля Crew Dragon от МКС.