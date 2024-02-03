«Пришли, чтобы отдохнуть с семьей»: появились подробности удара ВСУ по кафе в Лисичанске

Разбор завалов пекарни в Лисичанске будет продолжаться всю ночь

Фото: Администрация Лисичянска

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Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Разбор завалов пекарни в Лисичанске будет продолжаться всю ночь. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

«Мы находимся возле здания хлебопекарни, совмещенной с кафе. Выходной день, суббота. После рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей», — сказал он.

И в этот момент происходит очередной теракт ВСУ, добавил чиновник. На месте трагедии работают представители республиканской и городской власти, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. При этом в военной комендатуре ЛНР уточнили, что число погибших выросло до девяти.

Ранее 5-tv.ru писал, что удар ВСУ был нанесен, предварительно, из РСЗО HIMARS.