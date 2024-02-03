Количество погибших после удара ВСУ по Лисичанску выросло до восьми
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Фото: Администрация Лисичянска
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При этом ранения получили десять человек.
Количество погибших после удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до восьми. Об этом сообщили в Минздраве ЛНР.
Помимо этого, ранены десять человек, уточнили в министерстве. Спасатели обнаружили под завалами, предположительно, еще десять человек.
Среди них, как отмечается, также есть погибшие. В Лисичанск из Луганской республиканской клинической больницы направлены еще три кареты скорой помощи для транспортировки пострадавших.
Ранее 5-tv.ru писал, что удар ВСУ был нанесен, предварительно, из РСЗО HIMARS, отметили военные следователи СК России. Информация о пострадавших до сих пор уточняется.