Около 23 человек могут находиться под завалами пекарни в Лисичанске
Фото: Администрация Лисичянска
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Число жертв к настоящему моменту достигло пяти.
Порядка 23 человек по уточненным данным могут оставаться под завалами пекарни в Лисичанске, обстрелянной ВСУ. Об этом сообщили в военной комендатуре ЛНР.
Ранее 5-tv.ru писал, что на место инцидента были направлены все экстренные службы. Украинские боевики почти полностью разрушили здание пекарни.
От него в результате происшествия остались только стены. Удар ВСУ был нанесен, предварительно, из РСЗО HIMARS, отметили военные следователи СК России - информация о пострадавших до сих пор уточняется.
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