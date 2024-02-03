ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске из HIMARS

Фото: Администрация Лисичанска

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Информация о пострадавших до сих пор уточняется.

Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске был нанесен, предварительно, из РСЗО HIMARS. Об этом сообщили военные следователи СК России.

«В результате обстрела пекарни в городе Лисичанске два человека погибли и восемь получили ранения, также имеется информация, что под завалами могут находится до 40 человек, обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших до сих пор уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что на место инцидента были направлены все экстренные службы. Известно, что под завалами могут находиться около 40 человек.

Сообщается, что есть погибшие — два человека скончались от полученных ранений. Боевики почти полностью разрушили здание, от которого остались только стены.