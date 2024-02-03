В Москву и область вернутся сильнейшие морозы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Ночью в столице будет примерно -10 градусов.

Холода до -20 градусов вернутся в Москву и область в ночь на 9 февраля. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

«В ночь на среду и на четверг в центре мегаполиса ожидается около −10 градусов, а на территории Новой Москвы и по области до −15 градусов. В ночь на пятницу вплотную к −15 градусам приблизятся показания термометров в столице и до −20 градусов будет в Подмосковье», — написали в сообщении.

Зато после похолодания ожидается потепление. 11 февраля погода уже будет более приятной, но морозы могут приходить вплоть до 21 марта. Именно в этот день зима в Москве завершится по климатическим нормам.

Ранее 5-tv.ru писал, когда на улицы Москвы вернутся электросамокаты. Можно обратить внимание на опыт прошлых лет. Обычно самокаты возобновляли свою работу в марте, но конкретной даты пока что нет, так как нужно ждать весны в Москве.